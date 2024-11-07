Başkan Mutlu: Çocukların Spor Yapması İçin Eşit Fırsatlar Sunmalıyız

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(İZMİR)- Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, amatör spor kulüplerinin başkanlarını konuk etti. Özellikle çocukların, spor alanında kendilerini eksik ve öteki hissetmemeleri gerektiğini vurgulayan Başkan Mutlu, "Konak'ta büyüyen çocuklar özgüvenli olsun istiyoruz. Yüzmeyi de öğrenecek, tenisi de öğrenecek. Eşit yurttaşlık diyoruz, çocuklar kendisini eşit hissedecek" dedi.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Konak Amatör Futbol Kulüpleri Birliği Başkanı Mehmet Şerif Demir'i ve ilçedeki amatör spor kulüplerinin başkanlarını ağırladı. Amatör sporun talep ve ihtiyaçlarının konuşulduğu buluşmada Başkan Mutlu, kulüp yöneticilerinin söylediklerini not alarak gerekli çalışmanın yapılacağını dile getirdi. Eşit yurttaşlık ilkesinin sporda da uygulanabilirliğine vurgu yapan Başkan Mutlu, özellikle çocukların, spor alanında kendilerini eksik ve öteki hissetmemeleri gerektiğinin altını çizdi.

"Çocukların geliştirilmesine kaynak ayrılmasından yanayız"

Konak'ta daha çok çocuğun spor yapmasını ve ilgi duydukları spor dallarını öğrenebilmesini istediklerini belirten Başkan Mutlu, kentte eksikliği duyulan saha, yüzme havuzu gibi ihtiyaçların yanı sıra tenis, bocce, judo gibi farklı sporlara da alan oluşturmak için projeler geliştirdiklerini ifade etti. Başkan Mutlu, şöyle devam etti:

"Konak'ta büyüyen çocuklar özgüvenli olsun istiyoruz. Yüzmeyi de öğrenecek, tenisi de öğrenecek. Eşit yurttaşlık diyoruz, çocuklar kendisini eşit hissedecek.Çocukların geliştirilmesine kaynak ayrılmasından yanayız ve daha çok çocuğun spor yapmasını sağlayalım istiyoruz. Ege Mahallesi'ne bir halı saha geliyor, yeni butik sahalarımız geliyor. Güzel sahalarımız var, efektif kullanalım, herkes yararlansın."