Başkan Mutlu: Çocukların Spor Yapması İçin Eşit Fırsatlar Sunmalıyız - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Başkan Mutlu: Çocukların Spor Yapması İçin Eşit Fırsatlar Sunmalıyız

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, amatör spor kulüpleri başkanlarıyla bir araya gelerek çocukların spor alanında kendilerini eksik hissetmemeleri gerektiğini vurguladı. Başkan Mutlu, eşit yurttaşlık ilkesinin sporda uygulanması gerektiğini ve daha çok çocuğun spor yapabilmesi için projeler geliştirdiklerini açıkladı.

07.11.2024 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, amatör spor kulüplerinin başkanlarını konuk etti. Özellikle çocukların, spor alanında kendilerini eksik ve öteki hissetmemeleri gerektiğini vurgulayan Başkan Mutlu, "Konak'ta büyüyen çocuklar özgüvenli olsun istiyoruz. Yüzmeyi de öğrenecek, tenisi de öğrenecek. Eşit yurttaşlık diyoruz, çocuklar kendisini eşit hissedecek" dedi.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Konak Amatör Futbol Kulüpleri Birliği Başkanı Mehmet Şerif Demir'i ve ilçedeki amatör spor kulüplerinin başkanlarını ağırladı. Amatör sporun talep ve ihtiyaçlarının konuşulduğu buluşmada Başkan Mutlu, kulüp yöneticilerinin söylediklerini not alarak gerekli çalışmanın yapılacağını dile getirdi. Eşit yurttaşlık ilkesinin sporda da uygulanabilirliğine vurgu yapan Başkan Mutlu, özellikle çocukların, spor alanında kendilerini eksik ve öteki hissetmemeleri gerektiğinin altını çizdi.

"Çocukların geliştirilmesine kaynak ayrılmasından yanayız"

Konak'ta daha çok çocuğun spor yapmasını ve ilgi duydukları spor dallarını öğrenebilmesini istediklerini belirten Başkan Mutlu, kentte eksikliği duyulan saha, yüzme havuzu gibi ihtiyaçların yanı sıra tenis, bocce, judo gibi farklı sporlara da alan oluşturmak için projeler geliştirdiklerini ifade etti. Başkan Mutlu, şöyle devam etti:

"Konak'ta büyüyen çocuklar özgüvenli olsun istiyoruz. Yüzmeyi de öğrenecek, tenisi de öğrenecek. Eşit yurttaşlık diyoruz, çocuklar kendisini eşit hissedecek.Çocukların geliştirilmesine kaynak ayrılmasından yanayız ve daha çok çocuğun spor yapmasını sağlayalım istiyoruz. Ege Mahallesi'ne bir halı saha geliyor, yeni butik sahalarımız geliyor. Güzel sahalarımız var, efektif kullanalım, herkes yararlansın."

Kaynak: ANKA

Nilüfer Çınarlı Mutlu, Eğitim, Güncel, Konak, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Mutlu: Çocukların Spor Yapması İçin Eşit Fırsatlar Sunmalıyız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:53 ’Şeyh Sait’ ve ’Seyit Rıza’ sözleri nedeniyle DEM Partili Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma 'Şeyh Sait' ve 'Seyit Rıza' sözleri nedeniyle DEM Partili Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma
11:32 İtirafçı Nevzat Bahtiyar’dan ’’Cesedi neden parçalamadın’’ sorusuna pes dedirten yanıt İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan ''Cesedi neden parçalamadın'' sorusuna pes dedirten yanıt
11:09 Ünlü şarkıcının salona alınması avukatları isyan ettirdi: Gülben dışarı, avukatlar içeri Ünlü şarkıcının salona alınması avukatları isyan ettirdi: Gülben dışarı, avukatlar içeri
10:59 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen “Cinsel ilişki“ itirafı Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı
07:34 Narin Güran davasının ilk duruşması başladı Narin Güran davasının ilk duruşması başladı
16:03 KVKK’dan kasım indirimleri uyarısı: Kişisel verilerinizi koruyun KVKK'dan kasım indirimleri uyarısı: Kişisel verilerinizi koruyun
16:03 Boğaz’ın meşhur ’kırmızı yalısı’ rekor fiyata satıldı Boğaz'ın meşhur 'kırmızı yalısı' rekor fiyata satıldı
15:57 Katar’da anayasa değişikliği için yapılan referandumla seçimler tamamen kaldırıldı Katar'da anayasa değişikliği için yapılan referandumla seçimler tamamen kaldırıldı
15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hediye ettiği araca binince mest oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği araca binince mest oldu
15:50 Hamas, Biden’ı örnek gösterdi Trump’a ’’Ders al’’ çağrısı Hamas, Biden'ı örnek gösterdi! Trump'a ''Ders al'' çağrısı
15:45 Anderson Talisca Süper Lig’e geri dönüyor Anderson Talisca Süper Lig'e geri dönüyor
15:34 Günler sonra sessizliklerini bozdular MasterChef jürilerinden Köfteci Yusuf yorumu Günler sonra sessizliklerini bozdular! MasterChef jürilerinden Köfteci Yusuf yorumu
15:33 CHP’nin asgari ücret talebi belli oldu CHP'nin asgari ücret talebi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 12:59:29. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Mutlu: Çocukların Spor Yapması İçin Eşit Fırsatlar Sunmalıyız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.