Başkan Seçer, 19 Mayıs programında gençlere seslendi - Son Dakika
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Başkan Seçer, 19 Mayıs programında gençlere seslendi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Mersin İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 19 Mayıs programında gençlere hitap etti. Seçer, gençlerin geleceğini yurt dışında aramamaları için daha çok çalışacaklarını ve Türkiye'yi ihya etmek için mücadele edeceklerini söyledi.

19.05.2024 16:10
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Mersin İl Başkanlığı tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen alternatif kutlama programına katıldı. Programda partililere seslenen Seçer, "Yüzümüz hep gülsün, hep mutlu olalım istiyorsak ve bunu ülkemiz için istiyorsak daha çok gayret edeceğiz ve daha çok çalışacağız" dedi.

Başkan Seçer, CHP Mersin İl Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 19 Mayıs programına katıldı. Programda Başkan Seçer'in yanı sıra CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, CHP Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış, Talat Dinçer ve Hasan Ufuk Çakır, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, CHP Mersin İl Gençlik Kolları Başkanı Alkım Sümer, CHP ilçe başkanları, Meclis üyeleri ve çok sayıda partili yer aldı.

Alternatif kutlama programı Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak konuşmasına başlayan Seçer, şunları söyledi:

"Geleceğimiz gençler. Ama ne yazık ki 31 Mart 2024 tarihine kadar gençler geleceğini ülkesinde değil, yurtdışında aramanın hesaplarını yapıyordu. Ancak her zaman söylediğimiz gibi; milletimizin ferasetine inandık ve milletimiz Türkiye'nin siyasi tarihinde görüldüğü gibi 31 Mart seçimlerinde de gerekli düzenlemeyi yaptı. Milletin güç verdikleri bizleriz; yani Cumhuriyet Halk Partililer. Bundan sonra gençlerimizin geleceklerini yurt dışında aramalarını bir daha düşündürmemek için bu sorumluluğun ağırlığıyla, çok daha fazla görev bilinciyle ve çok daha fazla çalışarak, inançla, şevkle, gelecekte zaferi elde etmenin inancının ve hizmetlerin bize sağladığı düşünce gücüyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yüzümüz hep gülsün, hep mutlu olalım istiyorsak ve bunu ülkemiz için istiyorsak daha çok gayret edeceğiz ve daha çok çalışacağız. Daha yolun başındayız. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam. Mücadele zafer elde edilene kadar. Orada da bitmiyor. Bir sonrası var. Türkiye'yi ihya etmek, Türkiye'ye hizmet etmek, artık gençlerin yüzünü güldürmek."

CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs'ta yaktığı ateşin halkın kalbinde de yandığını ve o ateşin ülkenin işgaline karşı başkaldırıya dönüştüğünü belirtti. Ömür, 31 Mart seçimlerinde milletin; ulusal egemenlikten ve bağımsızlıktan yana güçlü iradesini açık bir şekilde gösterdiğini belirterek, "Bugün Türkiye'nin birinci partisi olmanın sorumluluğu ve artık bu ülkenin istiklalini kurtarmanın bir zorunluluk haline gelmiş olduğunun bilinciyle bir önceki dönemde Türkiye'de ve Mersin'de yerel yönetimlerde gösterdiğimiz başarıyı daha yukarı seviyelere taşıyacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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