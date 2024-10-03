Başkan Sıbıç Çalışmaları Denetledi

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Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, belediye birimlerince sürdürülen çalışmaları inceledi.

Bazı cadde ve sokaklarda yürütülen çalışmaları inceleyen Sıbıç, ilgili birim sorumlularından bilgi aldı.

Bulancak İskelesi alt geçidi yenileme çalışmaları ve belediye binası civarında bulunan yağmur suyu giderlerinin rehabilitasyon çalışmalarını da denetleyen Sıbıç, tüm işlerin hızlı bir şekilde tamamlanması talimatını verdi.

Başkan Sıbıç, ilçenin yaşam kalitesini artırmayı ve halka daha modern bir çevre sunmayı amaçladıklarını kaydetti.