Şehzadeler Belediye Başkanı Şimşek’ten Kaymakam Yazar’a "hayırlı olsun" ziyareti

(MANİSA) - Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, geçen hafta Şehzadeler Kaymakamı olarak göreve başlayan Günhan Yazar'ı ziyaret ederek, kendisine başarılar diledi.

Başkan Şimşek, Kaymakam Yazar'a yeni görevinde başarılar dileyerek görevinin Şehzadeler'e hayırlı olmasını temenni etti. Kaymakamlık makamında gerçekleşen görüşmede karşılıklı fikir alışverişinde bulunulurken, kamu kurumları arasındaki iş birliği ve koordinasyonun önemine vurgu yapıldı.

Ayrıca, ilçede vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik yürütülebilecek çalışmalar ve ortak hizmet alanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Şimşek, ev sahipliği dolayısıyla Kaymakam Yazar'a teşekkür ederek, ilçeye en iyi hizmeti sunabilmek için tüm kurumlarla uyum, dayanışma ve ortak akıl anlayışıyla çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Kaymakam Yazar ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Şimşek'e teşekkür etti. İlçenin ihtiyaçları doğrultusunda kamu kurumları arasındaki iş birliğini önemsediklerini belirten Yazar, vatandaşlara sunulan hizmetlerin hızlı, etkin ve verimli bir şekilde ulaştırılması için koordinasyon içerisinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.