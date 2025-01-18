Başkan Türkmen, Amatör Futbol Kulüplerine Destek Verileceğini Açıkladı - Son Dakika
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Başkan Türkmen, Amatör Futbol Kulüplerine Destek Verileceğini Açıkladı

Başkan Türkmen, Amatör Futbol Kulüplerine Destek Verileceğini Açıkladı

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, amatör futbol kulüpleri yöneticileriyle bir araya gelerek, kulüplerin sorunlarını dinledi ve belediyenin nakdi destek sağlayacağını açıkladı.

18.01.2025 10:34  Güncelleme: 10:36
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(İZMİR)- Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, ilçedeki amatör futbol kulüpleri yöneticileriyle bir araya geldi. Kulüplerin sorunlarını dinleyen Başkan Türkmen, belediye olarak ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını söyledi.

İlçedeki amatör spor kulüplerinin güçlenmesi ve sporcuların elde ettiği başarıların artması için desteklerini sürdüren Başkan Mehmet Türkmen, Kemalpaşa Belediyesi Kültür Merkezi'nde amatör spor kulüpleri yöneticileri ile bir araya geldi. 13 ayrı futbol kulübü yöneticisinin katıldığı toplantıda, Kemalpaşa'da sporun ve sporcuların geleceği hakkında önemli fikir alışverişleri yapıldı. Başkan Türkmen, tüm yöneticileri teker teker dinleyerek sorunları not aldı ve kendi imkanlarımızla kulüplere nakdi destek vereceğini açıkladı.

"KULÜPLERİMİZİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Spor kulübü başkanlarıyla ve yöneticileriyle sık sık bir araya geldiklerini, ihtiyaçların karşılanması noktasında fikir alışverişinde bulunduklarını ifade eden Başkan Türkmen, "Kemalpaşa'da amatör spor kulüplerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Mali destekler açısından belediyemize yük olmak istemiyorum. Fakat kulüplerimizin de ciddi desteğe ihtiyacı var. Biz bu desteği spor kulüplerimize can suyu mahiyetinde kendi imkanlarımızla sağlıyoruz. Spor kulüplerimizin şartlarını iyileştireceğimiz bütün konularda üstümüze düşen ne varsa yerine getireceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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