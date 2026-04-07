Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Korkuteli Derneği Yönetimiyle Bir Araya Geldi

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Korkuteli Derneği tarafından düzenlenen kahvaltı programında dernek yönetimi ve üyeleriyle bir araya geldi.

Korkuteli Dernek Başkanı Adnan İmirgi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen programa, Başkan Uysal'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarları da katıldı.

Program kapsamında Korkuteli yöresine özgü tarhana çorbası ikram edildi. Uysal, yerel ve kültürel değerlerin korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkati çekerek, "Bir sonraki buluşmamızda sizleri bizim tarhanamızla ağırlamak isteriz" dedi.

Ziyaretin sonunda Korkuteli Derneği anı defterini imzalayan Uysal, program katılımcılarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.