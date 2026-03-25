Başkentte Basım Merkezinde Yangın

Başkentte bir basım merkezinde çıkan yangında hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Esenboğa Havalimanı yolu üzerindeki, Özal Bulvarı, Osmangazi Mahallesi, Sivrihisar Caddesi'nde bulunan basım merkezinin havalandırma boşluğunda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
İtfaiye ekiplerinin fabrikada duman tahliyesine yönelik çalışmaları sürüyor.
