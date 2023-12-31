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Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat'tan yeni yıl mesajı - Son Dakika
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Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat'tan yeni yıl mesajı

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımlayarak, 2023'ün Baskil için hizmet yılı olduğunu ve 2024'te ilçenin çehresini değiştirecek projelere devam edeceklerini belirtti. Akmurat, yeni yılın dünyanın farklı yerlerinde acı çeken mazlum insanlara ve bütün dünyaya barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni etti.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat\'tan yeni yıl mesajı
31.12.2023 - 13:59,
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Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akmurat mesajında, 2023'ün Baskil için hizmet yılı olduğunu, 2024'te ilçenin çehresini değiştirecek projelere devam edeceklerini belirtti.

Acısıyla, tatlısıyla 2023'ün geride kaldığını ifade eden Akmurat, şunları kaydetti:

"2024'ün başta İslam alemi olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini dilerim. Yeni yılın dünyanın farklı yerlerinde acı çeken mazlum insanlara ve bütün dünyaya barış, huzur, mutluluk getirmesini temenni ediyorum."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat'tan yeni yıl mesajı - Son Dakika
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