Başsavcı Karabulut\'tan \'Yılın Kareleri\' Oylaması

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Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Karabulut, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Karabulut, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Her şeye rağmen", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Alper Tüydeş'in "Otlar arasında" fotoğrafına oy verdi.

"Haber" kategorisinde Yunus Türkyılmaz'ın "Ay ve uydusu", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Mehmet Aslan'ın "Ofis ortamı" karelerini seçen Karabulut, "Spor" kategorisinde de Cemal Yurttaş'ın "Gitme dur" fotoğrafını tercih etti.

Fotoğrafları tek tek incelediğini belirten Karabulut, "Güzel ve düşündüren karelerdi, emeği geçenleri tebrik ediyorum." dedi.