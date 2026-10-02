Başsavcılık, Torbalı'daki patlamada 1 kişinin öldüğünü, A.Ç.'nin tutuklandığını açıkladı

İŞ YERİ SAHİBİ TUTUKLANDI

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçedeki metal fabrikasında meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili iş yeri sahibi A.Ç.'nin gözaltına alındığını ve sevk edildiği mahkemece tutuklandığını açıkladı.

Mustafa İÇ/ İZMİR,