Başsavcılık, Torbalı'daki patlamada 1 kişinin öldüğünü, A.Ç.'nin tutuklandığını açıkladı

Başsavcılık, Torbalı'daki patlamada 1 kişinin öldüğünü, A.Ç.'nin tutuklandığını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçedeki metal fabrikasında 1 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili iş yeri sahibi A.Ç.'nin gözaltına alınıp tutuklandığını açıkladı. A.Ç. hakkında gözaltı işleminin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklama kararı verildi.
İŞ YERİ SAHİBİ TUTUKLANDI
Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçedeki metal fabrikasında meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili iş yeri sahibi A.Ç.'nin gözaltına alındığını ve sevk edildiği mahkemece tutuklandığını açıkladı.
Mustafa İÇ/ İZMİR,
Kaynak: DHA
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