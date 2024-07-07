Bastonlu Yaşlı İzleyiciler Kırkpınar Yağlı Güreşlerini Heyecanla Takip Ediyor - Son Dakika
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Bastonlu Yaşlı İzleyiciler Kırkpınar Yağlı Güreşlerini Heyecanla Takip Ediyor

Türkiye'nin çeşitli kentlerinden Edirne'ye gelen yaşlı izleyiciler, bastonlarıyla birlikte Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni heyecanla takip ediyor. Yaşlı güreşseverler, sağlık sorunlarına rağmen müsabakaları kaçırmamak için er meydanına gelerek pehlivanların mücadelesini izliyor. Güreşlere olan tutkularıyla bilinen bu izleyiciler, yaşlarına rağmen bastonlarıyla birlikte güreşleri izlemeye devam edeceklerini belirtiyor.

07.07.2024 12:01
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Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Türkiye'nin birçok kentinden Edirne'ye gelen seyirciler arasında bulunan bastonlu yaşlı izleyiciler, müsabakaları heyecanla takip ediyor.

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için sabahın erken saatlerinde Sarayiçi Er Meydanı'nda gelen güreşseveler, yoğunluk oluşturdu.

Polis kontrol noktalarından geçen vatandaşlar, ardından tribündeki yerlerini aldı. Yaşlı güreşseverler ise bastonlarına yaslanarak heyecanla geldikleri er meydanında pehlivanların mücadelesini izledi.

"Yaşıma rağmen bastonumla geliyorum"

Kırkpınar'ın "ruhu genç" müdavimlerinden 75 yaşındaki Mustafa Kaya, AA muhabirine, Balıkesir'den 25 yıldır Kırkpınar yağlı güreşlerine geldiğini söyledi.

Güreşleri çok sevdiğini ifade eden Kaya, son 5 yıldır ise yaşı nedeniyle er meydanına bastonla geldiğini belirtti.

Sağlığının el verdiği sürece er meydanına geleceğini dile getiren Kaya, "Güreşlerde heyecan bir numara bende. Bastonumla geldim er meydanına. Biraz yaşlılıktan, biraz da ağrı var bacaklarımda ondan baston kullanıyorum. İdare ediyoruz ne yapayım. Güreşlerden vazgeçemiyorum." dedi.

Sinop'tan gelen 77 yaşındaki Şeref Günay ise 15 yaşından bu yana güreşlere ilgi duyduğunu söyledi.

Kırkpınar'a 30 yıldır geldiğini anlatan Günay, bacağındaki menisküs yırtılması nedeniyle baston kullandığını belirtti.

Yürümekte zorluk yaşadığını aktaran Günay, "Yaşıma rağmen her yıl er meydanına bastonumla geliyorum. Heyecanla güreşleri izliyorum." ifadelerini kullandı.

Günay, favorisinin başpehlivan Mustafa Taş olduğunu sözlerine ekledi.

Bastonlu güreşseverlerden Antalyalı Gülten Arabacı da güreş tutkusunun 20 yıldır sürdüğünü söyledi.

Eşiyle er meydanına geldiğini anlatan Arabacı, "Güreşlere her sene geliyorum. Seviyorum güreş izlemeyi. Baston taşıyorum, ayaklarım yoruluyor artık. Bundan sonra da gelmeye devam edeceğim." dedi.

Kaynak: AA

Türkiye, Edirne, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bastonlu Yaşlı İzleyiciler Kırkpınar Yağlı Güreşlerini Heyecanla Takip Ediyor - Son Dakika

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