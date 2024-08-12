Batan Teknede 3 Kişi Kurtarıldı; 3 Kişi Aranıyor - Son Dakika
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Batan Teknede 3 Kişi Kurtarıldı; 3 Kişi Aranıyor

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir tekne battı ve 3 kişi kayboldu. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

12.08.2024 15:27
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1) BATAN TEKNEDE 3 KİŞİ KURTARILDI; 3 KİŞİ ARANIYOR

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde, 6 kişinin bulunduğu tekne battı. 3 kişi, bir balıkçı tarafından kurtarılırken, denizde kaybolan 3 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Cide ilçesi Gideros Koyu'nun 2 deniz mili açıklarında meydana geldi. Ahmet Kaan Karayılan, Emrah Yasin Büyükoral, Ayşenur Gürcan, Hülya Mütevelli ve Esmanur Gürcan ve Öztürk Kürelioğlu'nun (52) kaptanlığını yaptığı 5 metrelik 'Maviş' isimli tekne ile denize açıldı. Koyun 2 deniz mili açığında su almaya başlayan tekne battı. Teknede bulunan 6 kişiden Ahmet Kaan Karayılan, Emrah Yasin Büyükoral, Ayşenur Gürcan, denizden gelen sesleri duyan bir balıkçı tarafından tekneyle kurtarıldı. Sudan çıkarılan 3 kişi, Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Batan teknedeki kaptan Öztürk Kürelioğlu ile Hülya Mütevelli ve Esmanur Gürcan ise kayboldu. Ekipler denizde kaybolan 3 kişinin bulunması için dün akşam çalışma başlattı. Dün gece saatlerine kadar süren çalışmalara, gece, görüşün kaybolması nedeniyle oluşan risk sebebiyle ara verildi. Sabah AFAD, UMKE, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekiplerinin katılımıyla yeniden arama çalışması başlatıldı. Bölgede, sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botlarla tarama çalışması yapılırken, 3 dalış timi (DEGAK) de su altında arama çalışması yapıyor. Çalışmalar, Kapısuyu ve Cide Limanı arasındaki alanda yoğunlaştırıldı.

Kaynak: DHA

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