Batı Medyası, Direnişi Şekillendiriyor - Son Dakika
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Batı Medyası, Direnişi Şekillendiriyor

Batı Medyası, Direnişi Şekillendiriyor
03.06.2025 11:16
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Prof. Slabodsky, Batı medyasını eleştirerek Gazze'deki yaşamı imkansız hale getirdiğini vurguladı.

Hofstra Üniversitesi Florence ve Robert Kaufmann Yahudi Çalışmaları Kürsüsü Başkanı Prof. Santiago Slabodsky, Batı medyası ve akademisinin daha büyük bir Batı projesinin bir parçası olduğunu belirterek, " Gazze'de yaşayan insanlar, barış içinde ve oradaki sakinler gibi yaşama hakkına sahipler. Şimdi Batı, medya da dahil olmak üzere, birçok kez bu hayatı imkansız hale getiriyor." dedi.

Slabodsky, ReOrient: Critical Muslim Studies Dergisi tarafından bu yıl ilk kez 26-30 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da "Direnişi Yeniden Yönlendirmek" temasıyla düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından akademisyenlerle araştırmacıları bir araya getiren yaz okulu kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Slabodsky, yaz okulunun amacının "dünya genelinden akademisyenlerin bir araya gelerek Müslüman siyasi öznelliğinin dünyaya ne sunabileceğini anlamaya çalışmak" olduğunu söyledi.

Katılımcıların sadece Müslüman toplulukların değil, benzer baskılara maruz kalan tüm halkların yaşadığı adaletsizlikleri ele almak için bir araya geldiğini aktaran Slabodsky, yaz okulunun bu meseleleri eleştirel biçimde tartışmak için önemli bir alan sunduğunu dile getirdi.

Filistin meselesi yaz okulunun merkezinde

Yaz okulu boyunca Filistin meselesinin merkezde olduğunu anlatan Slabodsky, yaz okulunu Gazze'de devam eden soykırım bağlamında yaptıklarını vurguladı.

Slabodsky, Arjantinli bir Yahudi olduğuna ve Yahudi çalışmaları alanında doktorası bulunduğuna değinerek, "Buradaki soru şu: Şu anda soykırıma maruz kalan insanlara ne sunabiliriz? Bu derste inceleyeceğimiz şey, buraya nasıl geldiğimiz, insanların nasıl insanlıktan çıkarıldığı ve neden insanlıktan çıkarıldığı olacak." diye konuştu.

Modern dünyanın, insanları hiyerarşik biçimde sınıflandırarak kurulduğunu vurgulayan Slabodsky, Yahudi halkının da bu sistem içinde yerinden edilen birçok topluluktan biri olduğunu hatırlattı.

Slabodsky, "Benim de ait olduğum Yahudi halkı, pek çok diğer topluluk gibi yerinden edilmiştir. Bu nedenle şu anda bazı Yahudilerin Gazze'de devam eden soykırıma dahil olması özellikle üzücü." ifadelerini kullandı.

"Batı medyası ve akademisi daha büyük bir Batı projesinin bir parçası"

Batı medyasının ve akademisinin, direnişi kendi hegemonik anlatısına göre şekillendirdiğini belirten Slabodsky, "Batı medyası ve akademisinin daha büyük bir Batı projesinin bir parçası olduğuna inanıyorum." şeklinde konuştu.

Slabodsky, bu projenin, şiddeti kimin uyguladığına bağlı olarak meşrulaştırdığını söyleyerek, "Bazı insanlar tarafından uygulanan şiddet, dünyanın gelişimi için meşru görülüyor." dedi.

Gazze'de yaşananların aynı zamanda yerinden etmeyle de ilişkilendirilmesi gerektiğini savunan Slabodsky, şöyle devam etti:

"Gazze'de bir sahil kasabası inşa etme projesi var, insanları tamamen yerinden edecek. Bu, bir yerin ancak Batılı kurallara uyduğunda değerli sayılması fikriyle ilgili. Gazze'de yaşayan insanlar barış içinde ve oradaki sakinler gibi yaşama hakkına sahipler. Şimdi Batı, medya da dahil olmak üzere, birçok kez bu hayatı imkansız hale getiriyor."

"Dar Yahudilik anlayışı çökmek üzere"

Slabodsky, Siyonizmin Yahudi toplulukları içinde uzun süre marjinal bir fikir olduğunu, ancak son 60 yılda bunun hegemonik hale geldiğini ve Yahudi olmanın siyonist olmakla özdeşleştirildiğini dile getirerek, "Bu çok dar Yahudilik anlayışı çökmek üzere. Dünya çapında bunun bizim adımıza böyle adlandırılmaması gerektiğini söyleyen çok daha fazla Yahudi var." diye konuştu.

Slabodsky, şunları kaydetti:

"Sömürgeci Yahudi düşüncesi, Batı emperyalizminde Yahudi katılımını sorgulayarak işbirliği yapabilecek birçok Yahudi siyasi projesinden biridir. ve birçok insanın, şu anda gerçekten acı çeken insanlara, genel olarak Filistinlilere ve özellikle Gazzelilere dayanışmamızı göstermek için katılacağını umuyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Batı Medyası, Direnişi Şekillendiriyor - Son Dakika

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