Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu Heyeti Batı Trakya'da Temaslarda Bulundu

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Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) yöneticileri ile akademisyen ve azınlık konularında uzman kişilerden oluşan bir heyet, Batı Trakya'da temaslarda bulundu.

Heyet, ilk olarak Gümülcine Seçilmiş Müftüsü ve Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK) Başkanı İbrahim Şerif ile görüşerek, Batı Trakya Türk toplumunun dini özerkliğinin Yunan devletince ihlal edilmesi hakkında bilgi aldı.

Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi'nin Gümülcine'deki Genel Merkezi'ni ziyaret eden heyete, Batı Trakya Türk toplumuna mensup siyasetçilerin hedef gösterilmesi ve genel seçimlere katılan parti ve bağımsız adayların, Meclise girebilmesi için ülke genelinde uygulanan yüzde 3 barajını aşması gerektiği aktarıldı.

Batı Trakya Türk toplumunun eğitim alanında yaşadığı sorunlar hakkında da bilgilendirilen heyet, daha sonra isimlerinde "Türk" kelimesi bulunduğu gerekçesiyle kapatılan Gümülcine Türk Gençler Birliği (GTGB) ve İskeçe Türk Birliğini (İTB) ziyaret etti.

Heyet, son olarak İskeçe Müftülüğü ve Batı Trakya'daki azınlık gazetelerine ziyarette bulundu.