Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, 2. Gülistan Caddesi'ndeki çalışmaları inceledi - Son Dakika
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Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, 2. Gülistan Caddesi'ndeki çalışmaları inceledi

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, 2. Gülistan Caddesi\'ndeki çalışmaları inceledi

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ile birlikte Petrolkent Mahallesi'nde yapımı devam eden 2. Gülistan Caddesi'ndeki çalışmaları inceleyerek, mahallede ekonomik canlanma sağlayacak projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Canalp, benzer projeleri ihtiyaç olan diğer mahallelere de yaygınlaştıracaklarını ve Batman'da 'kenar mahalle' kavramını yıkacaklarını söyledi.

19.02.2024 19:45
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Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, kente kazandırılacak "2. Gülistan Caddesi"ndeki çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

Beraberinde AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ile Petrolkent Mahallesi'nde yapımı devam eden caddedeki çalışmaları inceleyen Canalp, mahallede ekonomik canlanma sağlayacak projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Caddeye "2. Gülistan" adını verdiklerini ifade eden belirten Canalp, "Nasıl ki bir Gülistan Cadde'miz var, orası kentte ticaretin, ekonominin gerçekten de can damarı diyebileceğimiz çok harika bir mekan, bunun benzerini ihtiyaç olan mahallelerin hepsinde yaygınlaştıracağız. Batman'da 'kenar mahalle' kavramını yıkacağız." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, 2. Gülistan Caddesi'ndeki çalışmaları inceledi - Son Dakika

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