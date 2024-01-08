 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Batman'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 5 Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Batman'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 5 Hükümlü Yakalandı

Batman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, Aralık 2023 tarihleri arasında aranan 190 zanlı da yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Batman\'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 5 Hükümlü Yakalandı
08.01.2024 - 14:54,
Abone Ol

Batman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı bulunan şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonlarda, "Kasten öldürme" suçundan aranan Y.E.G, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan aranan S.G, "silahla yağma" suçundan aranan S.S, "hırsızlık" suçundan aranan R.A. ve "Başkasına ait bir banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçundan aranan S.T. yakalandı.

Hükümlüler adli işlemlerin ardından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Ayrıca Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, 1-31 Aralık 2023 tarihleri arasında aranan 190 zanlının yakalanarak adli makamlara sevk edildiği bildirildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Batman, Ceza, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 5 Hükümlü Yakalandı - Son Dakika


15:47
Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı salonu taş yağmuruna tuttu Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı salonu taş yağmuruna tuttu
15:28
Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti
15:20
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam
15:16
Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu
15:14
Oğlu cinsel istismara uğradığını söylemişti! Ender Saraç'ın 22,5 yıl hapsi isteniyor Oğlu cinsel istismara uğradığını söylemişti! Ender Saraç'ın 22,5 yıl hapsi isteniyor
14:53
İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 84'e yükseldi İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 84'e yükseldi
14:33
Görüntüler Suudi Arabistan'dan! Eline taş alan çoban tek atışta dronu düşürdü Görüntüler Suudi Arabistan'dan! Eline taş alan çoban tek atışta dronu düşürdü
14:21
Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü 'Panathinaikos' diyemedi Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi

Son Dakika
15:47 Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı salonu taş yağmuruna tuttu
15:28 Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti
15:20 İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam
15:16 Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu
15:14 Oğlu cinsel istismara uğradığını söylemişti! Ender Saraç'ın 22,5 yıl hapsi isteniyor
14:53 İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 84'e yükseldi
14:33 Görüntüler Suudi Arabistan'dan! Eline taş alan çoban tek atışta dronu düşürdü
14:21 Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi
13:58 İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi
13:57 Murat Kurum'un İstanbul'u başıboş köpeklerden arındırmak için planı hazır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 16:07:10. #1.12#
SON DAKİKA: Batman'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 5 Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement