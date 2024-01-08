Batman\'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 5 Hükümlü Yakalandı

Batman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı bulunan şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonlarda, "Kasten öldürme" suçundan aranan Y.E.G, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan aranan S.G, "silahla yağma" suçundan aranan S.S, "hırsızlık" suçundan aranan R.A. ve "Başkasına ait bir banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçundan aranan S.T. yakalandı.

Hükümlüler adli işlemlerin ardından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Ayrıca Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, 1-31 Aralık 2023 tarihleri arasında aranan 190 zanlının yakalanarak adli makamlara sevk edildiği bildirildi.