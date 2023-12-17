Batman\'da camide konser tepkisi

BATMAN'da bazı sivil toplum kuruluşları, bir caminin konferans salonunda verilen konsere tepki göstererek, Atatürk Parkı'nda basın açıklaması düzenledi.

Gültepe Mahallesi'nde bulunan Necat Nasıroğlu Külliyesi'nin konferans salonunda bu akşam bir kadın sanatçının konser vermesine izin verilmesine tepki gösteren bazı sivil toplum kuruluşları Atatürk Parkı'nda bir araya gelerek basın açıklaması düzenledi. Düzenlenen basın açıklamasına HÜDA PAR Batman İl Başkanı Davut Şahin, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

'MESCİTLERİN MANEVİYATINA ZARAR VEREN ETKİNLİKLER ASLA KABUL EDİLEMEZ'

Basın açıklamasını okuyan Ahmet Cemil İptaş, konser verilmesinin kutsal mekanların maneviyatına aykırı olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Allah'a yönelmek ve huzuru bulmak için özel olarak inşa edilmiş olan bir mescitte düzenlenen bu konser kutsal mekanlarımızın maneviyatına açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Mescitler Allah'ın adının zikredilmesi ve ona ibadet edilip namaz kılınması gereken yerler iken bir takım ticari menfaat elde etmek için mescitlerin kutsallığına halel getirmek ve bunu hiçe saymak asla kabul edilebilir bir durum değildir. Ayrıca üç aya yakındır Amerika olmak üzere batılı emperyalist devletlerin desteğini arkasına alan siyonist terör çetesi Filistin ve Gazze'de büyük soykırımları yapıp, vahşetler sergilemektedir. Dünyanın tüm özgür halklarının Filistin'de gerçekleştirilen soykırımlara en üst perdeden tepki gösterdiği böylesi hassas bir zamanda kutsal mekanlarımız olan camilerimizde gayrı İslami etkinliklerin yapılmasının kime ve hangi amaca hizmet ettiğini anlamak mümkün değildir. Bu bağlamda eğlence ve konser gibi etkinliklerin düzenlenmesi Filistin'deki acı gerçeklerle çelişen bir tabloya yol açmaktadır. Gazze'de insanlar temel ihtiyaçları için mücadele ederken ve güvenlik endişeleriyle uğraşırken lüks ve eğlence etkinlikleri bu gerçeklikle çatışmakta, gerilim ve duygusal bir çatışma zemini oluşturmaktadır. Bu noktada, konserin düzenleyicilerine ve ilgililere, bu mekanın kutsal değerlerini koruma sorumluluğunu hatırlatıyoruz. Bizler, bu kutsal mekanın manevi kutsallığını savunarak, bu tür etkinliklere karşı güçlü bir tepki göstermeye kararlıyız. Müslümanların kırmızı çizgisi olan camii ve mescitlerin, kutsiyetine zarar verecek gayret ve çalışmalardan uzak durmaları gerektiğini kararlılıkla bildiriyoruz. Siyonist terör şebekesinin 7 Ekim'den bu yana yüzlerce cami ve mescitleri tahrip ettiği bu süreçte mescitlerin maneviyatına zarar veren etkinlikler asla kabul edilemez."