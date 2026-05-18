Batman'da fıstık bahçesinde açan gelincik ve hardal çiçekleri güzel görüntü oluşturdu.
Kentte havaların ısınmasıyla Demirbilek köyünde yer alan fıstık bahçesinde gelincik ve hardal çiçekleri açtı.
Özellikle fıstık fidanlarının arasında sürümü yapılmamış sıra üzerinde yoğun olarak açan çiçekler, bahçeyi sarı ve kırmızıya bürüdü.
Bölgede güzel manzara oluşturan çiçekler, dronla görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Batman'da Çiçeklerle Renklendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?