Batman\'da İsrail\'in Saldırılarına Protesto

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BATMAN'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla basın açıklaması düzenlendi.

Sivil Toplum Kuruluşları tarafından, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin halkının yanında olduklarını göstermek amacıyla, Gülistan Caddesi'nde basın açıklaması düzenlendi. Basın açıklamasına siyasi partiler, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Alanda toplanan kalabalık, ellerinde 'Direnişin adı Aksa Tufanı' ve 'Hamas'a selam, direnişe devam' yazılı döviz ve pankartlar taşıyarak sık sık tekbirler getirdi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan basın açıklaması, dua edilmesinin ardından sona erdi.

'GAZZE UNUTTURULMAYA ÇALIŞILIYOR'

Kalabalık adına basın açıklamasını okuyan Cengiz Arı, "Siyonistler ve işbirlikçilerince soykırım alıştırılmaya, Gazze unutturulmaya çalışılıyor. Kardeşlerim alışmayalım, unutmayalım. Alıştığımız, unuttuğumuz gün Siyonizm'in pençesinde buluruz kendimizi. Unutmamak için de sürekli olarak Filistin'deki cihada maddi ve manevi destek verelim. Direniş devam ediyor, cihad devam ediyor. Yardımların ulaştığını unutmayarak, umutsuzluğa kapılmadan dualarla beraber yardımlarımıza devam edelim. Biliyoruz ki Siyonistlerin nihai amacı tüm İslam beldelerini tehdit etmektir. Buna mani olmanın, bu soykırımı durdurmanın tek yolu İsrail'e karşı her anlamda cephe almaktır, güç kullanmaktır. Ancak maalesef tüm dünya İsrail'e ya destek verdi ya da katliamlarına sessiz kaldı. Bu soykırımın durması ve Siyonizm'in amaçlarına ulaşmasını engellemek için halkı Müslüman olan ülkelerin liderlerinden Müslümanca tavır sergileyerek kendilerini özgür kılmalarını bekliyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,