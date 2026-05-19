Batman'da Kamyonet Çocuk Yaraladı

Batman'da kamyonetin çarptığı 1 yaşındaki çocuk yaralandı.
O. A. (26) idaresindeki 38 AKG 729 plakalı kamyonet Cudi Mahallesi'nde Ahsen Sitti G.'ye (1) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan çocuk sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
