Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

BATMAN'da, polisin düzenlediği 2 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında, 2 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 15 bin 400 lira para ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA