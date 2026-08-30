Batman'daki Yangın İçin Müfettiş Görevli - Son Dakika
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Batman'daki Yangın İçin Müfettiş Görevli

Batman\'daki Yangın İçin Müfettiş Görevli
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Batman'da spor salonundaki yangında 2 ölü, 1 ağır yaralı. Bakanlık müfettiş görevlendirildi.

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Batman'da bir spor salonunda meydana gelen ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından müfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından, Batman'da bir spor salonunda çıkan yangınla ilgili yapılan açıklamada, "Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yaşanan elim hadiseyi araştırmak üzere müfettiş görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz" denildi.

Yangın, bugün saat 16.20 sıralarında Gültepe Mahallesi'nde bulunan özel bir spor salonunun sauna kısmında meydana gelmişti. Batman Valiliğinden yapılan açıklamada dumadan etkilenen 2 kişinin tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği, 1 kişinin durumunun ağır olduğu, 9 kişinin sağlık durumunun ise stabil olduğu belirtilmişti.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik incelemeler ile adli ve idari tahkikat sürüyor.

Kaynak: ANKA

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