Batman Film Günleri 1-3 Mart'ta düzenlenecek - Son Dakika
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Batman Film Günleri 1-3 Mart'ta düzenlenecek

Batman Film Günleri 1-3 Mart\'ta düzenlenecek

Yurt içi ve dışından birçok sinemacının katılacağı Batman Film Günleri, 1-3 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Etkinlikte ödüllü filmler gösterilecek ve Türk sinemasının ustalarına Onur Ödülleri takdim edilecek. Ayrıca, Ürdünlü yönetmen Darin J. Sallam'ın 'Farha' filmi ve Özbek yönetmen Shokir Kholikov'un 'Sunday' filmi Türkiye prömiyerlerini yapacak. Yerli filmler de gösterimlerin ardından yönetmen ve oyuncularıyla söyleşilere katılacak. Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, etkinliğin tüm hazırlıklarının tamamlandığını ve ulusal sinema için önemli bir kazanım olduğunu belirtti.

22.02.2024 15:49  Güncelleme: 15:52
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Yurt içi ve dışından çok sayıda sinemacının katılacağı Batman Film Günleri, 1-3 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, ödüllü filmlerin gösterileceği etlkinlikte, Türk sinemasının ustalarına Onur Ödülleri takdim edilecek.

Sinema eleştirmeni Suat Köçer'in danışmanlığında bu yıl ilki yapılacak Batman Film Günleri'nde, İsrail'in Filistin'i işgalini genç bir kızın gözünden anlatan Ürdünlü yönetmen Darin J. Sallam imzalı "Farha" filmi sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Özbek sinemasının yeni kuşak yönetmenlerinden Shokir Kholikovimzalı'nın "Sunday" filminin Türkiye prömiyeri de festivalde gerçekleştirecek.

İki filmin yönetmen, yapımcı ve oyuncuları ise etkinlik kapsamında Batmanlı sinemaseverlerle bir araya gelecek.

"Bağlılık Hasan", "Flaşbellek", "Borç" ve "Pota" seyirciyle buluşacak

Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Hasan", Derviş Zaim imzalı "Flaşbellek", Vuslat Saraçoğlu'nun "Borç" ve Ahmet Toklu'nun imzasını taşıyan "Pota", Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda izleyiciyle buluşacak. Yerli filmlerin yönetmen ve oyuncuları da gösterimlerin ardından gerçekleşecek söyleşilere katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, bu yıl ilki yapılacak etkinlik için tüm hazırlıkların tamamlandığını aktardı.

Yurt içinden ve dışından önemli sinemacıları Batman'da ağırlamanın kendileri için büyük mutluluk olacağını kaydeden Canalp, filmleri ve sinemacıları seyirciyle buluşturan bu tarz organizasyonların ulusal sinema için de önemli bir kazanım olduğuna dikkat çekti.

Kaynak: AA

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