Batman Sason\'da Kar Yağışı Nedeniyle Yollar Kapandı

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BATMAN'ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 6 köy ve 22 mezra yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin yol açma çalışması devam ediyor.

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Sason ilçesine bağlı 6 köy ve 22 mezranın yolu kapandı. İlçe Özel İdare ekipleri kapanan yollarının açılması için çalışma başlattı.