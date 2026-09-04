Batman Sason'da Kilimli köyünde KÖYDES ile beton yol çalışması başladı
Batman'ın Sason ilçesinde, KÖYDES yatırım programı kapsamında Kilimli köyünde beton yol ve sanat yapıları işi hayata geçirildi. Çalışmalar kapsamında yol güzergahında kod düşürme ve zemin düzenleme işlemleri yapılırken Kaymakam Furkan Başar alanı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Batman'ın Sason ilçesinde köyde beton yol çalışması başladı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Vali Ekrem Canalp'ın talimatları ve Kaymakam Furkan Başar'ın koordinasyonunda, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) yatırım programı kapsamında Kilimli köyünde beton yol ve sanat yapıları işi hayata geçirildi.
Çalışmalar kapsamında, yol güzergahında kod düşürme ve zemin düzenleme işlemleri gerçekleştiriliyor.
Kaymakam Başar, alanı ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.
Kaynak: AA
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