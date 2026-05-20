Battalgazi'de 5,6 Büyüklüğünde Deprem

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin paylaşımda bulundu.

Çifçti, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, saat 09.00'da, 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini ve depremin Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa'da da hissedildiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."