BAÜN'de 50. yıl mezun buluşması düzenlendi, Rektör Oğurlu plaket takdim ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin 50. kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenen mezun buluşmasında Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Prof. Dr. Fatih Babalık'a plaket takdim etti. Etkinlik fidan dikimi ve mezun pilavıyla sona erdi.
Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Mühendislik Fakültesinin kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla mezunlar buluşması düzenlendi.
"Geçmişin Birikimi, Geleceğin Gücü" temasıyla gerçekleştirilen program, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslan Deniz Karaoğlan'ın açılış konuşmasıyla başladı.
Fakültenin 50 yıllık geçmişini anlatan tanıtım filminin gösterildiği programda, Prof. Dr. Fatih Babalık tarafından "Mühendisliğe Giriş" başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.
Söyleşinin ardından BAÜN Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Babalık'a plaket takdim etti.
Etkinlik, fidan dikimi, fotoğraf sergisi ve mezun pilavı ikramıyla sona erdi.
Programa üniversite yönetimi, akademik ve idari personel, mezunlar ile öğrenciler katıldı.
Kaynak: AA
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