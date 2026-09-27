Bavyera'da Filipinli yolcuları taşıyan otobüs devrildi, 2 kişi öldü, 8 ağır yaralı

Almanya'nın Bavyera eyaletinin Buchloe kenti yakınlarında bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Oberbayern Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamaya göre, sabah saat 06.00 civarında A96 yolunda Buchloe-Ost ile Landsberg an der Lech-West kavşakları arasında bir otobüsün karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Tamamı Filipin vatandaşı yaklaşık 50 yolcunun bulunduğu otobüs yoldan çıkarak devrildi.

Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 8'i ağır çok sayıda kişi yaralandı.

Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri gönderilirken, A96 otoyolu çift taraflı kapatıldı.