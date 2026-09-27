Bavyera'da Filipinli yolcuları taşıyan otobüs devrildi, 2 kişi öldü, 8 ağır yaralı

Bavyera'da Filipinli yolcuları taşıyan otobüs devrildi, 2 kişi öldü, 8 ağır yaralıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Almanya'nın Bavyera eyaletinde Buchloe yakınlarında A96'da yolcu otobüsü devrildi; kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 8'i ağır çok sayıda kişi yaralandı. Yaklaşık 50 Filipinli yolcunun bulunduğu otobüsün karıştığı kaza nedeniyle A96 çift taraflı kapatıldı.
Almanya'nın Bavyera eyaletinin Buchloe kenti yakınlarında bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Oberbayern Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamaya göre, sabah saat 06.00 civarında A96 yolunda Buchloe-Ost ile Landsberg an der Lech-West kavşakları arasında bir otobüsün karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Tamamı Filipin vatandaşı yaklaşık 50 yolcunun bulunduğu otobüs yoldan çıkarak devrildi.
Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 8'i ağır çok sayıda kişi yaralandı.
Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri gönderilirken, A96 otoyolu çift taraflı kapatıldı.
Kaynak: AA
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