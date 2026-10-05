Bayburt Heybetepe\'de bir evin çatısında çıkan yangın 5 evde hasara yol açtı

BAYBURT(AA) - Bayburt'ta çıkan yangında 5 evde hasar oluştu.

Merkeze bağlı Heybetepe köyünde bir evin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi

Kısa sürede büyüyen yangın, diğer evlerin çatısına sıçradı.

Ekiplerin kontrol altına alarak söndürdüğü yangında, 5 evin çatısı zarar gördü.