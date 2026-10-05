Bayburt Heybetepe\'de bir evin çatısında çıkan yangın 5 evde hasara yol açtı

Bayburt Heybetepe'de bir evin çatısında çıkan yangın 5 evde hasara yol açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt merkeze bağlı Heybetepe köyünde bir evin çatısında nedeni henüz bilinmeyen bir yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek diğer evlerin çatısına sıçrayan yangın, itfaiye ve jandarma ekiplerince söndürüldü; 5 evin çatısı zarar gördü.
BAYBURT(AA) - Bayburt'ta çıkan yangında 5 evde hasar oluştu.
Merkeze bağlı Heybetepe köyünde bir evin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi
Kısa sürede büyüyen yangın, diğer evlerin çatısına sıçradı.
Ekiplerin kontrol altına alarak söndürdüğü yangında, 5 evin çatısı zarar gördü.
Kaynak: AA
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