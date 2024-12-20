Bayburt'ta Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
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Bayburt'ta Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Bayburt'ta 7 düzensiz göçmen yakalandı, 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

20.12.2024 18:46
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Bayburt'ta düzenlenen göçmen kaçaklığı operasyonunda 7 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında son bir haftada yapılan operasyonlarda 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyonlarda, göçmenlerin kaçışını organize ettikleri öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bayburt'ta Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika

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