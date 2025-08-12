Bayburt'ta köylerden 200 saman balyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yukarıkırzı ve Adabaşı köylerinde son dönemde meydana gelen saman hırsızlığı olaylarına ilişkin yapılan soruşturmada şüphelilerin kimlikleri belirlendi.
Kamyonete yükledikleri 200 saman balyasını Trabzon'un Araklı ilçesinde satmaya çalışan E.K. (24), B.O. (47) ile E.K. (52) yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında çıkarıldıkları hakimlikçe "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verildi.
Son Dakika › Güncel › Bayburt'ta Saman Hırsızlığı: 3 Kişiye Ev Hapsi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?