Bayburt\'ta Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

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BAYBURT'ta son yılların en yoğun kar yağışı etkili olurken, kar kalınlığı 80 santimetreye kadar ulaştı. Belediye ekiplerinin yol temizleme çalışmaları devam ediyor.

Kentte son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 80 santimetreyi bulmasıyla, kentte yollar kapandı. Belediye ekiplerinin yol temizleme çalışmaları devam ederken, vatandaşlar da kendi imkanlarıyla araçlarını kar yığınlarından çıkarmaya çalıştı. 3-4 günlük aranın ardından araçlarını çalıştıran vatandaşlar, temizlik çalışmalarında ekiplere eşlik etti.

Kentte son yılların en yoğun kar yağışının yaşandığını ifade eden İsmail Bayburtlu, "Uzun yıllardır Bayburt'ta böyle bir kar yağışı görmedik. En son 6-7 sene önce memleketimize böyle bir kar yağdı. Zaten kış memleketi burası. Araçlarımızı kar yığınından çıkartmaya çalışıyoruz. Çıkartamadığımız araçlarımızda öylece kalıyor. İşe gitmek zor oluyor. Şartlar malum" dedi.