Bayburt Üniversitesi'nden TÜGVA ile Eğitim Protokolü

13.02.2026 11:04
Bayburt Üniversitesi ve TÜGVA, gençlerin farkındalığını artırmak için iş birliği protokolü imzaladı.

Bayburt Üniversitesi ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) arasında, üniversite çağındaki gençlerin ulusal ve uluslararası sorunlara yönelik farkındalık kazanmalarını sağlamak ve akademik eğitimlerle sosyal bilinçlerini geliştirmek amacıyla "İhtisas Akademi Projesi" iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamada, Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen ile TÜGVA Bayburt İl Temsilcisi Gökhan Ayhan tarafından imzalanan protokol kapsamında, öğrencilere yönelik akademik eğitimler, atölye çalışmaları, mentorluk faaliyetleri ve alanında uzman eğitmenlerin katkı sunacağı programların düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, süreci başarıyla tamamlayan katılımcılara her iki kurumun onayını taşıyan katılım belgesi verileceği ifade edildi.

İş birliği kapsamında eğitim materyallerinin hazırlanması, eğitimcilerin temini, eğitim ortamlarının fiziki ve elektronik olarak oluşturulması, katılımcı kayıtlarının alınması, eğitimlerin duyurulması ve program sonunda raporlama süreçlerinin yürütülmesi hususlarında tarafların karşılıklı iş birliği içerisinde çalışılacağı ve eğitim sürecinin koordinasyonu, etkinliklerin üniversite yerleşkelerinde gerçekleştirilmesi ve proje tanıtım çalışmalarının yürütülmesi konularında gerekli desteğin sağlanacağı aktarıldı.

Protokole ilişkin değerlendimede bulunan Rektör Prof. Dr. Türkmen, gençlerin akademik donanımlarının yanı sıra toplumsal duyarlılığı yüksek bireyler olarak yetişmesinin üniversitenin temel vizyonlarından biri olduğunu belirterek, "TÜGVA ile hayata geçireceğimiz İhtisas Akademi, öğrencilerimizin küresel ve yerel meseleleri bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirmelerine imkan sağlayacaktır. Bilgi paylaşımıyla zenginleşecek bu çalışmanın hayırlı olmasını diliyor iş birliği sürecindeki katkıları için TÜGVA Bayburt İl Temsilcisi Gökhan Ayhan'a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Bayburt Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

