Bayburt Valiliği'nden Asılsız İddialara Yanıt - Son Dakika
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Bayburt Valiliği'nden Asılsız İddialara Yanıt

Valilik, KYK yurdundaki öğrenciye yönelik yaralama iddialarının asılsız olduğunu duyurdu.

10.04.2025 00:16
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Bayburt Valiliği, Bayburt Üniversitesinde eğitim gören ve Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan kız öğrencinin bileklerini kestiği veya bıçaklandığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarındaki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek şunlar ifade edildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında, Bayburt Üniversitesinde öğrenim gören ve Bayburt Sultan Fahriye Kız Öğrenci Yurdunda kalan kız öğrencimizin bileklerini kestiği veya bıçaklandığı yönünde paylaşımlar yer almaktadır. Yapılan incelemeler sonucunda bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştır. Söz konusu haberler tamamen asılsız olup, kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. Vatandaşlarımızın, resmi kaynaklardan yapılmayan paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur."

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Kaynak: AA

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