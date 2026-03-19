Bayındır\'da Uyuşturucu Operasyonu

İzmir'in Bayındır ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir işyerinde uyuşturucu madde bulundurulduğu bilgisine ulaştı.
İş yerinde arama yapan ekipler, 20 gram uyuşturucu ile 1 tabanca fişeği ele geçirdi.
Olayla bağlantılı olduğu belirlenen T.C, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
