Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Kurban Bayramı dolayısıyla belediye personeliyle bayramlaştı

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(İZMİR)- Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende belediye personeliyle bir araya geldi. Birlik ve beraberlik mesajları veren Başkan Önal, çalışanların maaş ve ikramiyelerin bayram öncesi hesaplarında olacağını söyledi. Önal, "Hep birlikte nice bayramlarda bir arada olmak dileğiyle, bayramınızı kutluyorum. Aileniz ve sevdiklerinizle huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi diliyorum" dedi.

Bayraklı Belediyesi ana hizmet binası bahçesinde düzenlenen bayramlaşma törenine Başkan İrfan Önal, meclis üyeleri ve belediye çalışanları katıldı. Belediye personeliyle bayramlaşan Önal, göreve geldiği günden itibaren mali disiplini sağlamak için yoğun çaba sarf ettiğini belirterek bu zorlu sürecin dayanışmayla atlatılacağını vurguladı. Önal, "Hepimiz taşın altına elimizi koyacağız. Mali disiplini sağlamak için atacağım bütün adımların ve yapacağımız ödemelerin adaletli bir şekilde olacağının sözünü vermiştim. O sözü yerine getiriyorum. Bizim Bayraklı'ya hizmet borcumuz var ve bunu görev süremiz boyunca en iyi şekilde yapacağız. Bayraklı'nın bizden beklediği hizmetleri tek tek yerine getireceğiz. Bir çalışmamız gerekiyorsa sizden ricam hep beraber iki çalışalım" dedi.

"İşçilerimizin maaşları ve ikramiyeleri hesaplarına yattı"

Önal, "Bu zor günler böyle gitmeyecek, hep birlikte atlatacağız. Bizimle birlikte olduğunuz için her birinize minnettarım. Bu kapsamda işçilerimizin maaşları ve ikramiyeleri hesaplarına yattı. Sosyal Denge Sözleşmesi henüz imzalanmayan memurlarımızın maaşları da Sosyal Denge Tazminatı olmadan geriye dönük alacaklarıyla birlikte tam olarak yatırıldı. Bayraklı'ya vaat ettiğim hizmetleri yerine getirmek için sizlerle beraber gece gündüz demeden çalışacağım. Hep birlikte nice bayramlarda bir arada olmak dileğiyle, bayramınızı kutluyor, aileniz ve sevdiklerinizle huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi diliyorum" diye konuştu.