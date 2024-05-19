Bayraklı Belediyesi 19 Mayıs'ı Kutladı - Son Dakika
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Bayraklı Belediyesi 19 Mayıs'ı Kutladı

Bayraklı Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı hafta boyunca süren çeşitli etkinliklerle kutladı. Basketbol, futbol, badminton, voleybol, tekvando müsabakaları ve etkinliklerin yanı sıra 'Atatürk, Cumhuriyet ve Gençlik' paneli düzenlendi. Meşalelerle gerçekleştirilen 'Bağımsızlık Korteji'ne yüzlerce kişi katıldı.

19.05.2024 10:44
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(İZMİR) - Bayraklı Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı hafta boyunca süren çeşitli etkinliklerle kutladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Bayraklı'da coşkuyla kutlandı. Binlerce gencin katıldığı; basketbol, futbol, badminton, voleybol, tekvando müsabakaları büyük çekişmelere sahne olurken, parkur, akrobasi ve break dans etkinlikleri izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı. Turnuvalarda dereceye girenler ödüllendirildi.

"ATATÜRK, CUMHURİYET VE GENÇLİK PANELİ

Kutlama programı kapsamında "Atatürk, Cumhuriyet ve Gençlik" konulu panel düzenlendi. Prof. Dr. Kemal Arı moderatörlüğünde yüksek lisans öğrencileri Alis Altan, Ceren Taşçı ve Cihan Çatal'ın konuşmacı olduğu etkinlikte Atatürk'ün gençlik ile ilgili düşünceleri, fikirleri ve Cumhuriyet değerleri konuşuldu.

MEŞALELER BAYRAKLI'YI AYDINLATTI

Panelin ardından meşaleler, marşlar, dev Türk ve Atatürk bayrakları eşliğinde Manavkuyu'daki Değirmen Kafe'den başlayıp, Mansuroğlu'ndaki 100. Yıl Matematik ve Zeka Oyunları Parkı'nda sona eren 'Bağımsızlık Korteji' gerçekleştirildi.

Etkinliğe Bayraklı Belediyesi Başkan Vekili İpek Kul, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, ilçe yönetimi, gençlik ve kadın kolları, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Bayraklı Belediyesi sporcuları ile yüzlerce kişi  katıldı. Korteje ilçe sakinleri de evlerinin balkonlarından, arabalarından alkışlar ve Türk bayraklarıyla destek verdi.

Yürüyüşün ardından park içinde devam eden etkinlikte Bayraklı Belediyesi Halk Oyunları ekibi gösteri sundu. Gençler gece boyunca DJ performans eşliğinde doyasıya eğlendi.

"BU COŞKUYU BÜYÜTECEĞİZ"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Kurtuluşun ve milli mücadelenin ilk adımlarının atıldığı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün geleceğimizin teminatı gençlerimize armağanı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yılını Bayraklı'da hafta boyunca süren etkinliklerle kutladık. Bu anlamlı günde 'Bağımsızlık Korteji' ile Bayraklı'da tek yumruk olduk. Önümüzdeki yıllarda milli bayramlardaki coşkumuzu daha da büyüteceğiz. En güzel bayramları Bayraklı'da kutlayacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

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