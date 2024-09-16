Bayraklı Belediyesi'nden 750 Öğrenciye Kırtasiye Desteği

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(İZMİR)- Bayraklı Belediyesi, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında 750 ihtiyaç sahibi öğrenciye kırtasiye malzemesi desteği sağladı. Belediye Başkanı İrfan Önal, "Çocuklarımızın geleceği bizim için çok önemli. Onların eşit şartlarda eğitim almalarını sağlamak için desteklerimize devam edeceğiz" dedi.

Bayraklı Belediyesi, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında 750 ihtiyaç sahibi öğrenciye kırtasiye malzemesi desteği sağladı. Yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, 750 öğrenciye defter, kalem, silgi, boya kalemleri, kalemlik ve çanta gibi temel okul gereçleri ulaştırıldı.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitimine katkıda bulunmak, en öncelikli görevlerimizden biri. Her çocuğumuzun eşit eğitim imkanlarına sahip olması için imkanlarız dahilinde üzerimize düşeni her zaman yapacağız" dedi.