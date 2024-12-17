Bayraktar Uzayda Çalışmalara Devam Ediyor - Son Dakika
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Bayraktar Uzayda Çalışmalara Devam Ediyor

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Selçuk Bayraktar, teknoloji alanında ülke bağımsızlığı için uzayda da çalışmalar yürütüyoruz dedi.

17.12.2024 17:38
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Selçuk Bayraktar: "Uzayda da çalışmalarımıza devam ediyoruz"

"Bizler de teknoloji alanında ülkemizin bağımsızlığı için mücadelemizi sürdürüyoruz"

"TEKNOFEST'i hem Kıbrıs hem İstanbul'da düzenleyeceğiz"

SAMSUN - Samsun'daki gazilerle görüntülü konuşan BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bizler de teknoloji alanında ülkemizin bağımsızlığı için mücadelemize devam ediyoruz. Kızılelma'da hem de yeni platformlarımızda Bayraktar TB3'te hatta atmosferin ötesinde uzayda da çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Gazilerle görüntülü konuşan Selçuk Bayraktar, "Sizlerin örnekliği bizlere ilham kaynaklığı oluyor. Ekibim adına bu ülkenin mühendis evladı olarak hepinize şükran ve minnet duygularımı iletiyorum. Bizler de teknoloji alanında ülkemizin bağımsızlığı için mücadelemizi sürdürüyoruz. Kızılelma'da hem de yeni platformlarımızda Bayraktar TB3'te hatta atmosferin ötesinde uzayda da çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah bu yıl Milli Teknoloji Hamlesi'nin seferberliğini üstlenen TEKNOFEST'i hem Kıbrıs hem İstanbul'da düzenleyeceğiz" dedi.

"1974 yılında o zamanın şartlarında gelişmiş devletlerin hurda silahları ile savaştık"

Selçuk Bayraktar ile görüntülü konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril ise, "Sizinle gurur duyuyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kazandırmış olduğunuz silahları her yerde anlatıyorum. 1974 yılında o zamanın şartlarında gelişmiş devletlerin hurda silahları ile savaştık. Sizler TSK'nın yüzünü ağarttınız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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