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Bayram tatili ve sıcak ilçeyi sessizliğe bürüdü

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde hava sıcaklığı nem ile birlikte 50 derece hissedilince Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar yayla ve denizlere akın edince ilçe sessizliğe büründü.

Aşırı sıcakların etkili olduğu Kozan'da meteorolojinin gölgede ölçtüğü sıcaklık değeri 38 olsa da yüzde 100'lere varan nem nedeniyle hissedilen sıcaklık hem gündüz hem de gece 50 dereceye dayanıyor. Bu nedenle Kurban Bayramı'nda 9 günlük tatili fırsat bilen vatandaşlar yaylara ve denize akın ederek ilçeyi boşalttı. Bayramın ilk günü ilçe sessizliğe büründü. İlçede Kurban bayramı için yayla evlerini tercih eden vatandaşlar yaylara çıkınca kent merkezi bomboş kaldı. Sokakların sakinliği havadan dron ile görüntülenirken ilçede sessizlik hakim oldu.

Adanan Menderes parkında bulunan Adem Delibaş isimli vatandaş Kozan'da caddelerin bayramın ilk günü bomboş kaldığını ifade ederek, "Vatandaşların kurban kesimi için yayla evlerine gitti. Bu nedenle kent sessiz kaldı. Başka zaman olsa buralar insan kaynardı" dedi.