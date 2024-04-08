Bayram tatilinde 12 kişi hayatını kaybetti, 1966 kişi yaralandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk iki gününde yaşanan trafik kazasında, 12 vatandaşın hayatını kaybettiğini, bin 966 vatandaşın da yaralandığını duyurdu.
Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ikinci gününden itibaren 572 trafik kazası meydana geldiğini, 12 kişinin hayatını kaybettiğini bin 966 vatandaşın yaralandığını söyledi. Yerlikaya, X sosyal platformundan şunları söyledi:
"Bayram tatilinin 2. günü 7 Nisan 2024 Pazar tarihinde 24 saatlik sürede 572 trafik kazası meydana geldi. 408 bin 796 araç denetlendi. 19 bin 488 araca hız ve radar işlemi, 33 bin 145 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk 2 gününde ( Cumartesi ve Pazar) maalesef 12 vatandaşımız hayatını kaybetti. 1966 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim."
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