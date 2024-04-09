Bayram Tatilinde 19 Kişi Trafik Kazalarında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bayram Tatilinde 19 Kişi Trafik Kazalarında Hayatını Kaybetti

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 3 gününde meydana gelen trafik kazalarında 19 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yerlikaya, hız denetimlerinin sürdüğünü ve 24 saat esasına göre kontrollerin devam ettiğini duyurdu. Vatandaşlara aşırı hız yapmamaları, emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

09.04.2024 11:13
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bayram tatilinin ilk 3 gününde meydana gelen trafik kazalarında 19 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yerlikaya, hız denetimlerinin sürdüğünü ve 24 saat esasına göre kontrollerin devam ettiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Bayram tatili boyunca hız denetimlerimiz radar ile geceleri de sürüyor; 24 saat esasına göre kontrollerimiz devam edecek.

Bayram tatilinin 3. günü 8 Nisan 2024 Pazartesi günü; 615 trafik kazası meydana geldi. 360 bin 495 araç denetlendi. 20 bin 142 araca hız ve radar işlemi, 37 bin 830 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Bayram tatilinin ilk 3 gününde toplam; Bin 838 trafik kazası meydana geldi. 19 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 2 bin 912 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Yerlikaya, vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

"Denetimlerimizin tek amacı var. Bayram tatiline giden vatandaşlarımızın sağ salim ailelerine kavuşması. Onlara sarılması. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım."

Kaynak: ANKA

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