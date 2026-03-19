Bayramda Sağlıklı Beslenme Önerileri

19.03.2026 13:33
Prof. Dr. Deveci, Ramazan sonrası bayramda beslenme disiplininin korunması gerektiğini vurguladı.

Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hacı Ahmet Deveci, Ramazan ayında kazanılan beslenme disiplininin bayramda korunması gerektiğini belirtti.

Deveci, yaptığı açıklamada, Ramazan ayının yalnızca manevi bir arınma süreci olmadığını, aynı zamanda vücudun metabolizmasını yeniden düzenlediği bir dönem olduğunu ifade etti.

Oruç süresince enerji alımının azaldığını, karaciğerdeki şeker depolarının düştüğünü ve kan şekeri ile insülin seviyelerinde azalma yaşandığını aktaran Deveci, bu süreçte vücudun enerji ihtiyacını karşılamak için yağları kullandığını ve hücrelerin enerji yönetimini optimize ettiğini kaydetti.

Deveci mide hacminin de bu dönemde küçüldüğüne işaret ederek, sindirim sisteminin daha az gıda ile çalışmaya alıştığını belirtti.

Bayramda ise beslenme düzeninin ani şekilde değiştiğine dikkati çeken Deveci, özellikle tatlı, börek ve hamur işi tüketiminin artmasının sağlık açısından risk oluşturduğunu vurguladı.

Deveci, ani ve yüksek miktarda şeker alımının pankreasın hızlı insülin salgılamasına neden olduğunu ifade ederek, kan şekerinde hızlı yükselme ve düşüşlere bağlı olarak baş dönmesi, yorgunluk ve huzursuzluk gibi etkilerin görülebileceğini bildirdi.

Aşırı tatlı ve yağlı yiyecek tüketiminin mide ve bağırsak sistemini zorladığını ifade ederek, bir ay boyunca küçülen midenin ani büyük porsiyonlarla karşılaştığında sindirim sorunlarının ortaya çıkabileceğini belirtti.

Deveci yüksek şeker ve yağ alımının kötü kolesterolü artırabileceğini ve vücutta iltihaplanma ile oksidatif stresi tetikleyebileceği uyarısında bulunarak, özellikle yaşlılar ve metabolik risk taşıyan bireylerin daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Bayramda sağlıklı beslenme için önerilerde bulunan Deveci, kahvaltıda hafif ve az yağlı yiyeceklerin tercih edilmesi, küçük porsiyonlarla beslenilmesi, tatlıların kontrollü tüketilmesi ve öğünlerin gün içine yayılması gerektiğini ifade etti.

Ramazan boyunca kazanılan metabolik dengenin korunmasının önemine işaret eden Deveci, "Bilinçli porsiyon kontrolü ve dengeli beslenmeyle bayramı hem sağlıklı hem de keyifli geçirmek mümkündür." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı
Marco Asensio’ya milli takım müjdesi Marco Asensio'ya milli takım müjdesi
“Neden Türk Milli Takımı’nı seçtin“ sorusuna Kenan’dan olay yanıt "Neden Türk Milli Takımı'nı seçtin?" sorusuna Kenan'dan olay yanıt
6 milyon euroya gelmişti Sergen Yalçın biletini kesti 6 milyon euroya gelmişti! Sergen Yalçın biletini kesti
Kuruyan betonda mahsur kalan ’Paris’, 7 saat sonra özgürlüğüne kavuştu Kuruyan betonda mahsur kalan 'Paris', 7 saat sonra özgürlüğüne kavuştu
Trump’ın NATO ısrarı geçmiyor: İran’da bu konuda adım atın Trump'ın NATO ısrarı geçmiyor: İran'da bu konuda adım atın

14:03
İran’dan ABD ve İsrail’e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz
İran'dan ABD ve İsrail'e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz
13:49
ABD’den İran’ın hedef tahtasına oturttuğu ülkedeki vatandaşlarına çağrı: Oradan ayrılın
ABD'den İran'ın hedef tahtasına oturttuğu ülkedeki vatandaşlarına çağrı: Oradan ayrılın
13:24
Tülin Şahin’den üzen haber ’’Aynı gerçekle ben de karşılaştım’’ diyerek duyurdu
Tülin Şahin'den üzen haber! ''Aynı gerçekle ben de karşılaştım'' diyerek duyurdu
13:22
Otomotiv devi Türkiye’de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu
Otomotiv devi Türkiye'de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu
12:02
İran savaşı yeni safhaya geçiyor Asker yığıyorlar, işte Trump’ın hedefindeki 3 bölge
İran savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge
11:50
12 ülkeden İran’a çağrı Bakan Fidan, metni görünce hemen müdahale etmiş
12 ülkeden İran'a çağrı! Bakan Fidan, metni görünce hemen müdahale etmiş
