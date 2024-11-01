Bayramiç Belediyesi Motosiklet Çalıştayı Başlıyor

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(ÇANAKKALE)- Bayramiç Belediyesi, motosiklet çalıştayına hazırlanıyor. Konusunda uzman eğitmenler Tanser Katkar ve Yavuz Mutlu'nun 7 Kasım Perşembe günü belediye düğün salonunda vereceği teorik eğitimle başlayacak çalıştay, 17 Kasım Pazar günü Meyve Sebze Hali'nin önünde verilecek uygulamalı eğitimlerle devam edecek.

Uzman eğitmenler Tanser Katkar ve Yavuz Mutlu'nun 7 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de belediye düğün salonunda vereceği teorik eğitimle başlayacak çalıştay, 17 Kasım Pazar günü saat 11.00'de Meyve Sebze Hali'nin önünde uygulamalı eğitimlerle devam edecek. Katılımın ücretsiz olduğu çalıştaya kayıt yaptırmak isteyen motosiklet ve bisiklet tutkunları, Bayramiç Belediyesi Halk Masası'na başvurabilecek.

Konuyla ilgili bilgi veren yetkililer, "Eğitime katılacak motosiklet kullanıcıları için çenesi kapalı kask, korumalı mont, korumalı pantolon veya dizlik, korumalı eldiven, korumalı bot ekipmanları zorunludur. Aksi takdirde eğitim alanında eksik ekipmanı olan katılımcıların parkur eğitimi iptal edilecektir" açıklaması yaptı.