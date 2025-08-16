Bayramiç'te Orman Yangını

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bayramiç Barajı civarında Barajtepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü ve ilçe itfaiyesine ait çok sayıda arazöz ve ekiple alevlere müdahale ediliyor.

Ekipler, kuvvetli rüzgar nedeniyle etkisini artıran alevlerin, çevredeki köylerden Güzeltepe'ye ulaşmasını engellemek için çalışıyor.