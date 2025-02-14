Bayrampaşa Belediyesi'nden Berat Kandili Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bayrampaşa Belediyesi'nden Berat Kandili Etkinliği

Bayrampaşa Belediyesi, Berat Kandili dolayısıyla ilçedeki camilerde vatandaşlara kandil simidi dağıttı. Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Hacı Mustafa Kav Camii'nde vatandaşlar ile bir araya gelerek kandil mesajı verdi.

14.02.2025 14:44  Güncelleme: 15:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL)- Bayrampaşa Belediyesi, Berat Kandili dolayısıyla ilçenin farklı camilerinde vatandaşlara kandil simidi dağıttı. Hacı Mustafa Kav Camii'nde bulunan vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Hasan Mutlu, "Berat Kandilimiz mübarek olsun" dedi.

Bayrampaşa Belediyesi, her kandilde olduğu gibi Berat Kandili'nde de ilçenin farklı camilerinde vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu.

Hacı Mustafa Kav Camii'nde vatandaşların kandilini kutlayan Belediye Başkanı Hasan Mutlu, "Bu mübarek gecenin ilçemize, ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Berat Kandilimiz mübarek olsun" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kandil Simidi, Berat Kandili, Kültür Sanat, Hasan Mutlu, Belediye, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayrampaşa Belediyesi'nden Berat Kandili Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:20 Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti! Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor
14:56 TBMM lokantasındaki güncel fiyatlar tartışma yarattı TBMM lokantasındaki güncel fiyatlar tartışma yarattı
14:45 TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma
14:00 Erdoğan’dan ’’Kabine’de değişiklik olacak mı’’ sorusuna çarpıcı yanıt Erdoğan'dan ''Kabine'de değişiklik olacak mı?'' sorusuna çarpıcı yanıt
13:55 Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti
21:57 Herkes Osayi-Samuel’i konuşuyor: İşte Fenerbahçe penaltı beklediği pozisyon Herkes Osayi-Samuel'i konuşuyor: İşte Fenerbahçe penaltı beklediği pozisyon
21:43 Bingöl’de yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 30’dan fazla yaralı Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 30'dan fazla yaralı
21:41 Önce Tadic, sonra Dzeko: Kadıköy’de art arda rekor kırdılar Önce Tadic, sonra Dzeko: Kadıköy'de art arda rekor kırdılar
21:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari’ye Togg hediye etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari'ye Togg hediye etti
21:15 Yusuf Akçiçek, kariyerinde bir ilki yaşadı Yusuf Akçiçek, kariyerinde bir ilki yaşadı
20:50 ABD Donanması’na Ait Uçak Gemisi Mısır Açıklarında Yük Gemisiyle Çarpıştı ABD Donanması'na Ait Uçak Gemisi Mısır Açıklarında Yük Gemisiyle Çarpıştı
20:47 Fatih Terim’in takımı Al Shabab, Al-Qadsiah’a 3-2 mağlup oldu Fatih Terim'in takımı Al Shabab, Al-Qadsiah'a 3-2 mağlup oldu
20:40 Ünlü İtalyan aşçının öldürülen oğlundan geriye kalan görüntüler yürek burktu Ünlü İtalyan aşçının öldürülen oğlundan geriye kalan görüntüler yürek burktu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 15:36:55. #1.13#
SON DAKİKA: Bayrampaşa Belediyesi'nden Berat Kandili Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.