Bayrampaşa Belediyesi'nden Berat Kandili Etkinliği

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(İSTANBUL)- Bayrampaşa Belediyesi, Berat Kandili dolayısıyla ilçenin farklı camilerinde vatandaşlara kandil simidi dağıttı. Hacı Mustafa Kav Camii'nde bulunan vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Hasan Mutlu, "Berat Kandilimiz mübarek olsun" dedi.

Bayrampaşa Belediyesi, her kandilde olduğu gibi Berat Kandili'nde de ilçenin farklı camilerinde vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu.

Hacı Mustafa Kav Camii'nde vatandaşların kandilini kutlayan Belediye Başkanı Hasan Mutlu, "Bu mübarek gecenin ilçemize, ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Berat Kandilimiz mübarek olsun" dedi.