Bayrampaşa Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Yuvalar Kurdu

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(İSTANBUL)- Bayrampaşa Belediyesi, kar yağışının etkili olduğu ilçede bir yandan yolları açık tutarken bir yandan da can dostlar için yuvalar kuruyor.

Karın ve soğuk havanın hakim olduğu Bayrampaşa'da Belediye, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını da unutmadı.

Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kediler için yuvalar yapıldı, ilçenin çeşitli noktalarına bırakılan yiyeceklerle kuşların ve kedilerin beslenmeleri sağlandı.