Bayrampaşa\'da 5 katlı iş merkezindeki düğün salonu yangını söndürüldü

Bayrampaşa'da 5 katlı iş merkezindeki düğün salonu yangını söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayrampaşa Orta Mahalle'de 5 katlı iş merkezinin üst katındaki düğün salonunda çıkan ve nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevler çatı katının tamamını sardı. İtfaiyenin üç yerden yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle söndürülen yangın binada hasara yol açtı.
Bayrampaşa'da bir düğün salonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Orta Mahalle Topkapı Maltepe Caddesi'nde 5 katlı iş merkezinin üst katındaki düğün salonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangında alevler çatı katının tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin üç yerden müdahale ettiği yangın yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.
Yangın nedeniyle binada hasar meydana geldi.
Kaynak: AA
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