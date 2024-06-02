Bayrampaşa'da 69 yıldır berberlik yapan Nazım Bali, mesleğinin ilk yıllarında kullandığı aletleri dükkanında koruyor - Son Dakika
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Bayrampaşa'da 69 yıldır berberlik yapan Nazım Bali, mesleğinin ilk yıllarında kullandığı aletleri dükkanında koruyor

Bayrampaşa\'da 69 yıldır berberlik yapan Nazım Bali, mesleğinin ilk yıllarında kullandığı aletleri dükkanında koruyor

Bayrampaşa'da 79 yaşındaki Nazım Bali, ilkokuldan sonra çırak olarak başladığı berberliği tutkuyla sürdürüyor. Mesleğinin ilk yıllarında kullandığı aletleri dükkanında koruyan Bali, berberlik müzesi kurma fikriyle diğer berberlere de ilham veriyor.

02.06.2024 11:13
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Bayrampaşa'da 69 yıldır berberlik yapan Nazım Bali, mesleğinin ilk yıllarında kullandığı aletleri dükkanında koruyor.

Bayrampaşa'da 79 yaşındaki Nazım Bali, ilkokuldan sonra çırak olarak başladığı berberliği tutkuyla sürdürüyor. 2 çocuk, 5 torun sahibi Bali, eski dekorunu koruduğu dükkanını her sabah erkenden açıp temizliyor.

Berber Nazım Bali, AA muhabirine, 1955 yılında babasının askerlik yaptığı Bayrampaşa'da çıraklığa başladığında, bölgede 3 berber dükkanı bulunduğunu söyledi.

"Sizin Berber" isimli dükkanında 40 yıldır işine devam ettiğini, bu sürede iki ustasının ve iki çırağının vefat ettiğini anlatan Bali, "Feyzullah ustam ve İsmail ustamın yanına çırak girdim. Vefat ettiler. 40 senedir aynı dükkandayım. Burada mirasçıyım. Ömrüm olduğu, sağlığım el verdiği müddetçe mesleğimi devam ettirmeyi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Mesleğinin ilk yıllarında kullandığı aletleri dükkanında koruyan Bali, "Berber dükkanları şimdi güzellik salonları oldu. Aynı şey ama araçlar değişti. Şu an ustura bileme derdi yok, şarjlı makineler var. Eskiden tıraş makinesi yoktu." dedi.

İyi bir berberin sabırlı olması gerektiğini belirten Bali, "İnsanlarla konuşuyoruz, dertlerini dinliyoruz. Sürekli tıraşa gelen adam, berberle hoş sohbeti ve alışkanlığı nedeniyle geliyor. Yurt dışında emekli olup yıllar sonra gelenler dükkanı görünce, 'Nazım amca hala burada' diyor. Gelen, geçen selam veriyor. Bundan daha büyük mutluluk var mı?" değerlendirmesinde bulundu.

Nazım Bali, berberlerin günlük kazançlarıyla geçimlerini sağlayan insanlar olduğunu da dile getirdi.

Sağlığı elverdiği sürece mesleğine devam edeceğini ifade eden Bali, "İleri yaşta olmama rağmen mesleğimi sürdürürken zorlanmıyorum. İşini seviyorsan zorluk yoktur, sevmeyince yapamazsın, kimseye de yararlı olamazsın." diye konuştu.

Meslek odasının kuruluşuna öncülük etti

Bayrampaşa Erkek ve Kadın Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Eda Yıldız Karadağ ise Nazım Bali'nin bu meslek odasının kurucu üyelerinden biri ve ilçenin en eski berberi olduğunu kaydetti.

Bali'nin dükkanındaki malzemelerin kendilerine berberlik müzesi kurma fikri verdiğini söyleyen Karadağ, "Nazım amca mesleğe ilk başladığı yıllarda kullanılan makas, jilet, ustura, yıkama tasları gibi aletleri elinde tutabilmiş. Onun gibi başka berber, kuaför gördüğümüzde eski malzemelerini, kurmayı planladığımız müzeye bırakmak isteyip istemediklerini soruyoruz. Mesleğimize olan sevgi ve saygımızı devam ettirmek ve bunu sergilemek için berberlik müzesi kurmak istiyoruz." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

Bayrampaşa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayrampaşa'da 69 yıldır berberlik yapan Nazım Bali, mesleğinin ilk yıllarında kullandığı aletleri dükkanında koruyor - Son Dakika

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