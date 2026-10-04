Bayrampaşa\'da eve düzenlenen operasyonda 5 ruhsatsız silah ele geçirildi

Bayrampaşa'da eve düzenlenen operasyonda 5 ruhsatsız silah ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayrampaşa İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda ruhsatsız 3 tabanca, 2 av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 suç kaydı bulunan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Bayrampaşa'da bir eve düzenlenen operasyonda 5 ruhsatsız silah ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir dairede ruhsatsız silah bulundurulduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, söz konusu ikamete operasyon düzenledi.
Evdeki aramada ruhsatsız oldukları belirlenen 3 tabanca, 2 av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
Operasyonda 4 suç kaydı bulunan İ.H.D. (21) gözaltına alındı.
Emniyete götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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